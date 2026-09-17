Jeugddetentie en taakstraf voor uitlokken mishandeling Elbaz

De 19-jarige man die verdacht werd in de mishandelingszaak van Tamara Elbaz is veroordeeld tot jeugddetentie en een taakstraf. Hij is schuldig bevonden voor het samen met anderen uitlokken van een poging tot zware mishandeling, heeft de rechter in Amsterdam donderdag beslist.

De drie dagen jeugddetentie van de man staan gelijk aan zijn voorarrest. De taakstraf is 180 uur, vanwege de ernst van de feiten. Ook moet hij het slachtoffer ruim 5800 euro schadevergoeding betalen.

De destijds 17-jarige jongen benaderde in opdracht via Snapchat anderen om voor geld Elbaz aan te vallen. De aanval in Amsterdam-Zuid in september 2024 is volgens de rechtbank professioneel voorbereid, waarbij haar huis vooraf is geobserveerd. Ook werden foto's van Elbaz verspreid. Tijdens het incident werd de realityster op klaarlichte dag voor haar woning aan de Stadionkade in Amsterdam mishandeld. Daarvoor zijn twee minderjarigen schuldig bevonden in januari 2026 en veroordeeld tot jeugddetentie en taakstraffen.

Volgens de rechtbank heeft de man geen verklaring afgelegd over zijn opdrachtgevers, wat voor veel onrust zorgt bij het slachtoffer. Het is niet bekend uit welke hoek de dreiging van het geweld tegen Elbaz komt. De straf van de inmiddels 19-jarige man komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De man is ook veroordeeld voor drugsgerelateerde feiten en witwassen.