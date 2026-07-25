Jim Carrey herdenkt overleden The Mask-regisseur Chuck Russell

Jim Carrey staat zaterdag stil bij het overlijden van regisseur Chuck Russell. In een verklaring aan het Amerikaanse blad People laat de acteur weten het als "een voorrecht" te beschouwen dat hij met Russell heeft samengewerkt.

"Tijdens de opnames van The Mask creëerde hij een uitbundige, kinderlijke sfeer van verwondering en kameraadschap op de set", aldus Carrey. "De hele cast en crew waren geraakt en geïnspireerd door zijn speelsheid." Ook omschrijft hij The Mask, waarin hij de rol van Stanley Ipkiss vertolkte, als "een van de juwelen" van zijn carrière. In de komediefilm maken naast Carrey onder anderen Cameron Diaz en Peter Greene deel uit van de cast.

Chuck Russell overleed woensdag op 74-jarige leeftijd onverwacht in zijn woning, maakte zijn familie vrijdag bekend. De regisseur maakte gedurende zijn carrière films als Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, The Blob en I Am Wrath.