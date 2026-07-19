Jim Parsons was ongelukkig tijdens hoogtijdagen Big Bang Theory

Jim Parsons was "doodongelukkig" tijdens de hoogtijdagen van hitserie The Big Bang Theory waarin hij de hoofdrol speelde. Dat vertelde de 53-jarige acteur in de podcast All Out. De serie, over een groep nerds die een appartement delen, was te zien van 2007 tot en met 2019.

"Ik kijk nu op die tijd terug en realiseer mij dat ik, tijdens dit hoogtepunt in mijn leven, best ongelukkig was", zegt Parsons, die de rol van Sheldon Cooper speelde. "Ik was niet gelukkig, ik was gestrest. Het voelde alsof ik doorlopend te veel ballen in de lucht moest houden. Al het succes en alles wat ik in die periode als goed heb ervaren, kwam alleen maar door de discipline en het harde werken waar ik zo ongelukkig van werd."

Die prijs was het achteraf gezien niet waard, zegt Parsons. "Als ik weer de kans kreeg, zou ik het niet opnieuw doen", zegt de ster. "Voor geen geld in de wereld." Hij noemt zijn gedrag in die periode obsessief. Ik had de hele tijd een lijst met dingen in mijn hoofd die ik af moest maken voordat ik mij weer rustig voelde."

De acteur voegt daaraan toe dat hij niet wil klagen over zijn succes. "Maar ik ben wel blij dat ik dit soort dingen nu aan mijzelf toe kan geven", aldus Parsons.