Jimmy Kimmel staat achter het gekscherende idee van de Amerikaanse president Donald Trump om naar Israël te verhuizen en daar premier te worden als ze hem in de VS zat zijn. Dat zei de presentator bij aanvang van zijn talkshow Jimmy Kimmel Live! Hij reageerde daarmee op een uitspraak van Trump, die pochte over zijn hoge waardering in Israël en opperde dat hij dan maar daarheen moest verhuizen om premier te worden.

"Ik heb een waardering van 99 procent in Israël, geloof je dat?" vroeg Trump tijdens een telefoongesprek met Fox News. "Als mensen mij in de VS ooit zat worden, verhuis ik naar Israël en word ik daar premier." Kimmel noemde dat in zijn talkshow "zijn beste idee ooit" en zei er volledig achter te staan. "Ik betaal graag zijn vlucht. 'Make Israël Great Again.' Je kunt dan een hele nieuwe lijn met petjes verkopen, denk er eens over na", grapte de presentator.

Volgens Kimmel is de waardering van Trump in de VS "verschrikkelijk" en zijn kiezers "net als alle vrouwen waarmee hij ooit naar bed is geweest teleurgesteld met het werk dat hij doet". In de nacht van dinsdag op woensdag verloren de Republikeinen tijdens de midterms de meerderheid in zowel het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden als in de Senaat aan de Democraten.