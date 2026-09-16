Jochem Myjer gaat De Walle missen in Het Sinterklaasjournaal

Jochem Myjer gaat Stefan de Walle "onwaarschijnlijk missen" als "adviseur van de Sint" in Het Sinterklaasjournaal. Dat schrijft de cabaretier op Instagram, nadat woensdag bekend werd dat De Walle na vijftien jaar stopt met de rol van Sinterklaas.

"Wat ga ik je onwaarschijnlijk missen, lieve vriend en lieve collega!" schrijft Myjer. Hij bedankt De Walle voor zijn "onberispelijke professionaliteit" en zijn "tomeloze inzet en plezier". Myjer was zelf te zien in Het Sinterklaasjournaal als Pietje Paniek.

"Mijn Spaanse neef Pietje Paniek laat mij uit Spanje weten dat hij op zijn beurt weer tientallen jaren fantastisch heeft samengewerkt met een familielid van jou en hij heeft daar weer hele goede herinneringen aan", aldus Myjer.

Wie De Walle opvolgt als Sinterklaas maakt de NTR later bekend.