Jochem Myjer is op vakantie om "extra fit" te worden voor de laatste vier maanden van zijn tournee. Dat meldt de cabaretier zondag op Instagram: "Zin in m'n laatste vier maanden van deze tour."

Het vieren van vakantie is voor mensen met ADHD echter geen sinecure, voegt de komiek daar meteen aan toe. Zo dacht Myjer meerdere malen dat hij de paspoorten kwijt was, vergat hij de bagage op de band en liet hij meerdere kledingstukken per ongeluk achter in hotelkamers. "Terwijl ik elke keer de kamer echt goed heb nagekeken voordat ik wegging", voegt hij daaraan toe. Ook raakte hij de medicijnen van zijn dochter kwijt en liet hij een dure verrekijker liggen op de ferry.

Overigens gingen er ook dingen goed, vertelt Myjer: "Twaalf keer m'n zonnebril kwijtgeraakt maar twaalf keer teruggevonden. Eerste keer dat een zonnebril de vakantie overleefd heeft. Dus daar ben ik trots op!"

Myjer begon in 2023 met try-outen van zijn zevende voorstelling Net alsof, die in juni 2024 in première ging. De cabaretier won voor de show, waarin hij onder meer terugblikt op zijn scheiding en een groot auto-ongeluk van zijn ouders, zijn tweede Poelifinario, de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. De cabaretier speelt maar gemiddeld twee keer per week. Door een operatie aan zijn ruggenmerg jaren geleden is Myjer sneller moe en moet hij zijn energie slim verdelen.