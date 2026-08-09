Joe Jonas kreeg vijftien jaar geleden het advies om in therapie te gaan nadat de verkoop van zijn eerste soloplaat Fastlife tegenviel. De zanger zegt in de podcast Hey Jonas!, die hij samen met zijn broers Kevin en Nick maakt, dat de slechte ontvangst van het album hem destijds paniekaanvallen en fysieke pijn bezorgde.

Nadat hij samen met Kevin en Nick veel successen kende met hun band Jonas Brothers hoopte Joe dat ook zijn eigen werk zou aanslaan. "Ergens diep vanbinnen dacht ik: 'Als ik dat doe, dan doe ik ertoe.'" Helaas voor de middelste Jonas-broer pakte het anders uit. "Ik begon paniekaanvallen te krijgen en kreeg ook fysieke pijn", herinnert hij zich.

Volgens een dokter was hij fysiek wel in orde, maar moest hij hulp zoeken bij een psycholoog. Daar had Joe echter geen zin in. "Ik dacht echt: 'Hoezo een psycholoog? Die heb ik niet nodig. Waarom zou ik een psycholoog nodig hebben?'" In plaats daarvan stapte de zanger op de fiets voor een lang ritje om maar weg te blijven van zijn telefoon en de negatieve recensies.

Fastlife kwam in de Verenigde Staten in de toonaangevende Billboard 200 niet hoger dan plek 15. De leadsingle See No More piekte tot teleurstelling van Joe op plek 92 in de Hot 100-hitlijst. In Nederland stond Fastlife een weekje op plek 85 in de Album Top 100, See No More haalde de hitlijst niet. In 2015 vormde Joe een nieuwe band, DNCE, waarmee hij meer succes kende met het nummer Cake by the Ocean.