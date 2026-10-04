John Leguizamo kijkt ernaar uit om weer met Matt Damon in een nieuwe film te spelen. De 66-jarige Colombiaanse acteur noemt Damon "de coolste, grappigste en meest authentieke gast met wie ik ooit heb opgetrokken", in gesprek met People. "Dus ja, ik doe wel mee aan een derde als hij daarvoor openstaat, als hij me tenminste kan verdragen."

Leguizamo en Damon werkten voor het eerst samen aan de animatiefilm Titan A.E. in 2000 en vertolkten daarna allebei een grote rol in The Odyssey. Damon speelde hoofdpersoon Odysseus, Leguizamo zijn blinde vertrouweling Eumaeus. Hij noemt The Odyssey in gesprek met People "zo'n prachtig geschenk aan de wereld".

De nieuwe film waar beide acteurs aan meewerken wordt geregisseerd door Daniel Kwan en Daniel Scheinert, ook wel de Daniels genoemd. Eerder werkten zij mee aan Everything Everywhere All at Once. Er is verder nog niets bekend over de inhoud van de film.