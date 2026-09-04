John Malkovich is voorlopig niet van plan te stoppen met acteren. Dat zei de 72-jarige Amerikaanse acteur donderdag tijdens het filmfestival van Venetië, waar zijn nieuwe film Wild Horse Nine in première gaat.

"Ik doe eigenlijk al mijn hele leven wat ik leuk vind en ik ben van plan daarmee door te gaan", zei Malkovich tegen verslaggevers. "Ik ben niet van plan met pensioen te gaan. Als het tijd is, geeft de filmwereld me vanzelf wel mijn pensioen."

Malkovich speelt in Wild Horse Nine een cynische CIA-agent in Chili in aanloop naar de militaire staatsgreep van 1973. Hij is in de film te zien naast Sam Rockwell. De film is geregisseerd door Martin McDonagh, bekend van onder meer The Banshees of Inisherin en In Bruges.

McDonagh noemde Malkovich tegenover persbureau AFP een "acteergod". Volgens de regisseur behoort hij tot "het beste van het beste".