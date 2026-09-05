John Malkovich keert volgend jaar terug naar Israël voor een theatervoorstelling. De Amerikaanse acteur staat op 13 april in Tel Aviv met The Music Critic, meldt The Hollywood Reporter op basis van The Jerusalem Post.

In de satirische voorstelling kraakt Malkovich als muziekcriticus beroemde componisten af. Ook leest hij een negatieve recensie over zijn eigen carrière voor.

Malkovich zegt uit te kijken naar zijn terugkeer. "Ik voel een sterke verbondenheid en solidariteit" met het Israëlische publiek, aldus de acteur. Hij bezocht Israël eerder in 2008 en trad er in 2013 op.

Internationale optredens in Israël zijn sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza schaarser geworden door afzeggingen en boycots.