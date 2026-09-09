John Mulaney voert gesprekken met Warner Bros. voor de rol van geheim agent Maxwell Smart in de reboot van Get Smart. Dat melden de Amerikaanse vakmedia Variety en Deadline.

Het project zou zich nog in een vroeg stadium bevinden. Seth Grahame-Smith, die het scenario schreef voor Now You See Me: Now You Don't uit 2025, gaat het script schrijven. Andrew Lazar en Chuck Roven zijn betrokken als producenten.

De spionagekomedieserie Get Smart werd bedacht door Mel Brooks en Buck Henry en was van 1965 tot 1970 te zien. Het is een James Bond-parodie en volgt de onhandige geheim agent Maxwell Smart (Agent 86), die strijdt tegen misdaadorganisatie KAOS. In totaal verschenen er 138 afleveringen. De serie werd bekroond met zeven Emmy's, waaronder twee voor de beste komedieserie. In 2008 kwam er een filmadaptatie van Warner Bros., met rollen voor Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin en Dwayne Johnson. De actiekomedie bracht wereldwijd 230,7 miljoen dollar op.