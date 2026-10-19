Jon Stewart verlengt contract The Daily Show tot en met 2028

Jon Stewart blijft The Daily Show tot en met 2028 presenteren. De 63-jarige Amerikaan heeft een tweejarig contract getekend en zal in de late-nightshow van Comedy Central eens per week te zien zijn tot na de volgende presidentsverkiezingen. Ook blijft hij betrokken bij het programma als uitvoerend producent. Dat hebben mediabedrijf Skydance TV en televisiezender Comedy Central maandag bekendgemaakt.

"Jon Stewart is een talent van zijn generatie, en The Daily Show blijft een van de meest invloedrijke formats op televisie en een hoeksteen van Comedy Central", zei George Cheeks van Skydance TV. "We zijn blij dat we onze samenwerking met Jon en zijn bekroonde nieuwsteam voortzetten."

Stewart tekende eind vorig jaar nog een eenjarig contract om zijn werkzaamheden voor The Daily Show tot en met 2026 voort te zetten. Nu die overeenkomst bijna afloopt, heeft hij zijn contract verlengd. Stewart presenteerde de talkshow fulltime van januari 1999 tot augustus 2015. Daarna nam Trevor Noah het stokje van hem over en was van 2015 tot 2022 te zien als presentator. Na bijna tien jaar keerde Stewart in februari 2024 terug en presenteert sindsdien één avond in de week het programma. De succesvolle talkshow is in totaal vijftien keer genomineerd voor een Emmy en won er twee.