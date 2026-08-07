Joe Jonas en Nick Jonas van de band Jonas Brothers hebben zich tijdens een vakantie in Spanje verbaasd over het grote aantal Nederlanders dat zij tegenkwamen. Dat vertellen de broers aan hun broer Kevin in hun podcast Hey Jonas!.

Volgens Joe verbleven zij in een kustplaatsje in de buurt van Valencia, dat bekendstaat om paella. "De huiseigenaren waren Nederlands, de chef-kok was Nederlands en ook de beheerder van het huis was Nederlands", vertelde hij. "Het leek wel een aflevering van Black Mirror, want werkelijk iedereen in het plaatsje is Nederlands."

Volgens de broers was hun vakantie in Spanje "fantastisch", maar haalden de vele Nederlanders hun "een beetje uit het gevoel dat je in Spanje bent". Ook vertelt Nick dat ze aan mensen hebben gevraagd waarom er zoveel Nederlanders in het plaatsje zijn. Volgens hem kreeg hij als antwoord dat er een rechtstreekse vlucht naartoe gaat.