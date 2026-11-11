Jonathan Ross zegt "ontzet" te zijn over de beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen David Walliams en de veroordeling van Russell Brand voor verkrachting. Met beide mannen was de Britse tv-presentator bevriend.

In een verklaring aan Britse media verklaart Ross dat hij in die tijd "niet op de hoogte was van hun gedrag". "Ik ben net zo ontzet over de onthullingen over David Walliams en de misdaden van Russell Brand als de rest van het land. Mijn gedachten zijn bij de vele, vele vrouwen die zich dapper hebben gemeld."

Ross komt ook terug op een grap die hij in 2004 maakte tijdens een comedyprijsuitreiking. Hij suggereerde toen dat Walliams met een 15-jarige "naar huis zou gaan". Ross stelt dat die grap aangeleverd was. "Ik dacht dat de clou verwees naar het feit dat hij openlijk met jongere vrouwen had gedatet", aldus de presentator. "Als ik ook maar enige reden had gehad om te vermoeden dat het over werkelijke gebeurtenissen ging, had ik de grap niet alleen geweigerd, maar had ik me ook niet prettig gevoeld bij het voortzetten van een persoonlijke of professionele relatie met hem."

Ross is een van de bekendste tv-presentatoren in Groot-Brittannië. Zo heeft hij al vele jaren een eigen talkshow.