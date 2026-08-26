Jörgen Raymann wil traditie Kwaku veiligstellen met erfgoedstatus

Jörgen Raymann is samen met verschillende organisaties in gesprek om het jaarlijkse Kwaku Summer Festival op de lijst van immaterieel erfgoed van Nederland te krijgen. Hij hoopt hiermee dat het populaire zomerfestival uit de Bijlmer wordt geborgd en de traditie veilig wordt gesteld voor toekomstige generaties. In gesprek met het ANP vertelt de 60-jarige Surinaams-Nederlandse komiek na berichtgeving van het Parool dat er volgende week gesprekken plaatsvinden om een stichting op te zetten die de aanvraag voor de erfgoedlijst gaat voorbereiden.

Raymann hoopt dat de status van immaterieel erfgoed kan bijdragen aan de toekomst van het festival. Zo kampt het festival met opgelopen kosten en strengere vergunningseisen. De organisatie maakte in juli bekend dat het festival in de huidige vorm niet door kan gaan. Volgens Raymann is het een uitdaging voor het festival om betaalbaar te blijven, met name voor bezoekers van het eerste uur. Inmiddels vinden er gesprekken plaats tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam om te kijken of het festival kan terugkeren.

"Kwaku is een Surinaams-Nederlandse traditie van vijftig jaar. Het heeft een grote waarde voor Amsterdam en het is allang niet meer alleen een Surinaams festival. Er is een Hindoestaanse dag, een roze dag en een Molukse dag", noemt hij. Als het festival immaterieel erfgoed wordt, dan wordt de traditie op een goede manier doorgegeven als er bijvoorbeeld andere organisaties bij het festival worden betrokken, legt hij uit.

Dragqueens

Het festival is in de jaren zeventig opgericht door Surinamers in Amsterdam-Zuidoost. Raymann was in de jaren tachtig voor het eerst op het festival, toen hij als student wat wilde bijverdienen. "Toen was het alleen nog een voetbaltoernooi. Er stonden een paar tentjes met muziek en eettentjes om het veld heen. Bij regen stond je echt tot je enkels in de modder. Het was echt houtje-touwtje allemaal", herinnert hij zich. Zo ging het door tot in de jaren negentig. In 2000 begon het festival meer vorm te krijgen en vanaf 2013 werd het een volwaardig festival. "Het veld werd groter en is de laatste jaren aardig uitgegroeid tot het mooie Kwaku van nu."

"We leven in een tijd van polarisatie, waarbij we op de proef worden gesteld. Een festival dat vanuit de gemeenschap ontstaat, moeten we omarmen. Het is echt voor iedereen, van jong tot oud, en verbindt verschillende culturele groepen met elkaar. Alle mensen lopen daar, van dragqueens tot stoere mannen", aldus Raymann.

Het Kwaku Summer Festival ontstond in 1975 als een kleinschalig voetbaltoernooi onder de naam Kwakoe. Het initiatief was bedoeld om jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan, toch een plezierige zomer te bieden. In de jaren daarna groeide het uit tot een veelzijdig evenement met naast voetbal ook ruimte voor debatten, lezingen, dansworkshops, missverkiezingen en liveoptredens.