Jorien Renkema verhuist van Qmusic naar NPO Radio 2

Qmusic-dj Jorien Renkema stapt over naar NPO Radio 2. De radiomaker krijgt vanaf volgende maand een weekendprogramma bij BNNVARA, heeft de NPO vrijdag bekendgemaakt.

Renkema, die eerder bij de publieke omroep op NPO 3FM te horen was, volgt Daniel Lippens op. Hij presenteert sinds het vertrek van Jeroen Kijk in de Vegte en Jan Willem Roodbeen de nieuwe ochtendshow op Radio 2. Dat doet hij samen met Roelof de Vries.

Paul Rabbering mag vanaf volgende maand zijn middagshow ook op vrijdag maken. Zijn programma PAUL! wordt nu nog van maandag tot donderdag uitgezonden.