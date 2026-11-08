Josh Brolin en zijn vrouw Kathryn Boyd hebben ter ere van hun tiende huwelijksdag hun geloften hernieuwd. Op Instagram deelt de acteur beelden van de ceremonie in Las Vegas.

"Vegas, geloften en Metallicaaaaa baby", schrijft Brolin bij de beelden, waarmee hij verwijst naar de metalband die in de gokstad een concertreeks geeft. De 58-jarige acteur, bekend van de film Goonies en zijn rol als Thanos in de Marvel-films, en zijn voormalige assistente hielden hun ceremonie in de beroemde Little White Wedding Chapel. De dienst werd daar geleid door een Elvis Presley-imitator en naast vrienden en familie waren ook hun twee jonge dochters aanwezig.

Brolin en Boyd trouwden op 24 september 2016 in North Carolina, drie jaar nadat ze elkaar ontmoetten. In november 2018 kregen ze hun eerste dochter Westlyn en in december 2020 werd dochter Chapel geboren. Brolin had uit zijn eerste huwelijk met actrice Alice Adair al twee, inmiddels volwassen, kinderen.