Josje Huisman maakt in december tijdelijk haar comeback als lid van K3, de groep waar ze van 2009 tot en met 2015 vast onderdeel van was. De Nederlandse zangeres staat met K3 en tal van andere Studio 100-figuren op het podium tijdens de SingAlong in Symphony-shows die in Nederland en België plaatsvinden. Huisman vervangt bij K3 de Vlaamse zangeres Hanne Verbruggen, die met zwangerschapsverlof gaat.

De 40-jarige Huisman noemt het tijdelijke optreden met K3 in gesprek met het ANP "een beetje vertrouwd, maar toch ook weer ver weg". De groep bestaat naast Verbruggen uit de Vlaamse zangeres Marthe De Pillecyn en de Nederlandse Julia Boschman. De Pillecyn is net teruggekeerd van haar zwangerschapsverlof. Zij werd afgelopen zomer vervangen door een ander oud-K3-lid: de Nederlandse Klaasje Meijer.

Huisman heeft vanaf deze maand een aantal repetities staan voor de optredens in de eerste twee weekenden van december. "Ik denk dat ze nog heel goed zijn blijven hangen", zegt ze over haar K3-repertoire. "Het is niet dat ik het wekelijks oprakel thuis in mijn woonkamer, maar ik ben er vrijwel zeker van dat ik ze vaak genoeg heb gezongen en gedanst dat dat nog ergens zit. En dan zal ik nog wat nieuwe liedjes moeten instuderen. Ik zie het helemaal zitten, geen stress."

De zangeres vindt het leuk om het nieuws van haar tijdelijke terugkeer zaterdag te delen, omdat het precies zeventien jaar geleden is dat zij als nieuw K3-lid werd verkozen na het vertrek van Kathleen Aerts. "Maar ik kijk wel echt het meest uit naar het hele repetitieproces. En dan uiteindelijk de shows. Dat is gewoon het leukste." Huisman beaamt dat er na zeventien jaar een andere versie van haarzelf op het podium zal staan. "Ondertussen ben ik ook een moeder geworden van twee kinderen, dus dat gaat voor mij ook wel anders zijn als ik weet dat zij bijvoorbeeld komen kijken. Maar het gedeelte K3, dat altijd in mij zal zitten, is er nog steeds. Dus dat gaan we weer bovenhalen. En ik word heel vrolijk van de gedachte alleen al."