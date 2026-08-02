Schaatsster Joy Beune heeft opnieuw een wedstrijd van haar schaatscollega Jenning de Boo gewonnen. De twee namen het tegen elkaar op in een autorace op het circuit van Assen. Beune bleek over drie korte races de snelste.

Schaatser Kjeld Nuis, die een relatie heeft met Beune, was ook bij de wedstrijd aanwezig en deed er op Instagram verslag van. "Die gaat voor haar racelicentie", schreef Nuis in zijn Instagram Stories nadat zijn vriendin had gewonnen.

Het was de tweede wedstrijd tussen de topschaatsers. In maart schaatsten de 27-jarige Beune en de 22-jarige De Boo nog tegen elkaar in een wedstrijd over 3 kilometer. Beune versloeg destijds haar mannelijke collega met een klein verschil.