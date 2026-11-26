Herman Finkers krijgt dit jaar de tiende Toon Hermans Prijs uitgereikt. De jury is de Twentse cabaretier en zanger "dankbaar voor zijn unieke bijdrage aan het levend houden van het artistieke en menselijke erfgoed van Toon Hermans". Finkers neemt de onderscheiding op donderdag 17 december in ontvangst in het Toon Hermans Theater in Sittard, meldt de stichting die zijn nalatenschap beheert.

Met de Toon Hermans Prijs eert de stichting personen of instanties die een gewaardeerde bijdrage hebben geleverd aan het bewaren en beheren van het erfgoed van Hermans. Dit jaar wordt de prijs voor de tiende keer toegekend, al is de uitreiking geen jaarlijks terugkerend fenomeen. De eerste prijs werd in 2002 uitgereikt aan het kleinkunstduo Mini & Maxi. Daarna werden onder anderen Paul van Vliet, Freek de Jonge en Jochem Myjer bekroond. In 2025 was de onderscheiding voor Youp van 't Hek.

"Zijn hele theatercarrière heeft Herman Finkers wellicht het meeste van al zijn collega's in de voetsporen van Toon gelopen", motiveert de jury de keuze. Finkers trad in 2010 onder meer op bij AVRO Muziekgala: Tribute Toon Hermans, waarin hij een eigen versie van een onbekende conference van Hermans vertolkte.