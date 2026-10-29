Judi Dench haalde vroeger veel kattenkwaad uit op school

In haar nieuwe memoires, Is It Too Late to Make a Run For It?, blikt Judi Dench terug op onder meer haar jeugd. "Ik ben er verbaasd over hoeveel ik me van mijn jeugd herinner", vertelt de 91-jarige Dench tegen People. "Vraag me wat ik gisteren heb gedaan en ik kan het je niet vertellen. Maar wat ik ruim tachtig jaar geleden deed, weet ik nog tot in detail: de vakanties, de vriendschappen en de streken die ik op school heb uitgehaald."

Dench haalde naar eigen zeggen flink wat kattenkwaad uit op school. "Ik zette brandblussers aan en bond klasgenoten vast aan hun stoel. Het is een wonder dat ik niet van school ben gestuurd", vertelt ze over die periode. Naast kwajongensstreken die ze uithaalde, blikt Dench in haar memoires ook terug op de relatie met haar overleden man Michael Williams, die in 2001 stierf. "Ik mis hem nog steeds. Zelfs nu, 25 jaar later, denk ik soms dat hij zo door de voordeur binnenloopt", zegt ze.

Het boek behandelt naast haar privéleven ook haar loopbaan en de prijzen die ze won met haar acteerwerk. Zo won de Britse actrice een Oscar voor haar rol in Shakespeare in Love (1998), meerdere BAFTA's voor onder meer A Room with a View (1985) en Iris (2002) en twee Golden Globes voor haar rol als koningin Victoria in het historische drama Mrs Brown (1997) en The Last of the Blonde Bombshells (2000).

Is It Too Late to Make a Run For It? ligt op 3 november in de boekhandels in het Verenigd Koninkrijk.