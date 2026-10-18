Judi Dench heeft spijt van rol in Cats-verfilming

Judi Dench kijkt vol afschuw terug op haar rol in de verfilming van Cats uit 2019. In haar autobiografie Is It Too Late to Make a Run For It, die binnenkort verschijnt, blikt de 91-jarige actrice terug op de film. Dat meldt de Britse krant The Independent.

"Oh God, ik kan er niet tegen", schrijft Dench over de film, waarin ze te zien is als Old Deuteronomy. "Wat een verspilling van al die goede wil en talent." De actrice zegt ook te begrijpen waarom de film flopte. "Ik snap dat de critici nogal negatief over de film waren. Ik heb de uiteindelijke versie nooit gezien, dus ik kan er geen oordeel over vellen."

Dench benadrukt dat niemand bewust een slechte prestatie levert of een slechte film maakt. "Soms lopen dingen gewoon niet zoals je wilt: de timing is verkeerd, de acteurs klikken niet, de elementen vallen niet samen. Maar de intenties van mensen zijn meestal nobel."

Voor haar rol in Cats werd Dench genomineerd voor een Razzie, de prijs voor de slechtste filmprestaties van het jaar. Naast Dench maakten ook James Corden, Taylor Swift, Idris Elba en Jennifer Hudson deel uit van de cast.