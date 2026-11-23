Justin Timberlake was aanvankelijk "erg terughoudend" toen regisseur Fisher Stevens het idee bij hem pitchte om een documentaire over hem te maken. Achteraf is de zanger blij dat hij zich liet volgen door de camera's voor de vierdelige documentaire, die op vrijdag 11 december in première gaat op Apple TV.

"Zo veel onderdelen van mijn leven zijn openbaar gemaakt, maar ik heb ook heel veel ervan extreem privé gehouden", schrijft Timberlake op Instagram bij beelden van de trailer. "Wat begon als een project om de tournee en het album vast te leggen, is iets veel groters geworden. Uiteindelijk werd het een plek waar ik mezelf pushte om me voor het eerst in mijn leven kwetsbaar op te stellen over veel dingen. Het was niet makkelijk, maar ik merkte dat ik over dingen praatte waar ik nog nooit eerder over heb gesproken."

De documentaire Timberlake bevat onder meer niet eerder vertoonde beelden van de zanger en zijn familie en interviews met hem en zijn naasten. De 45-jarige Amerikaan zegt dat de documentaire zijn leven heeft veranderd. "Ik zal niet te veel verklappen, maar het leven is wild. En ik ben dankbaar voor alles."