K-popgroep BIGBANG ere-ambassadeur ruimtevaartagentschap

De Zuid-Koreaanse popgroep BIGBANG is benoemd tot ere-ambassadeur van het nationale ruimtevaartagentschap KASA. Dat maakte de Korea AeroSpace Administration vrijdag bekend. Het is de eerste keer sinds de oprichting van het agentschap in 2024 dat er een ere-ambassadeur wordt aangesteld.

KASA hoopt met de aanstelling publieke belangstelling en draagvlak te creëren voor ontwikkelingen op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Volgens de aankondiging wordt de popgroep ingezet om de visie van het agentschap op een toegankelijke manier aan het publiek over te brengen.

De popformatie brengt binnenkort weer een nieuwe single uit. De groep, die momenteel bestaat uit drie leden, begint dit jaar ook aan een wereldtournee in het kader van het 20-jarig bestaan.