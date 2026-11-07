K3 heeft het optreden op Qmusic The Party Fout! XXL in Apeldoorn zaterdagavond moeten annuleren, omdat zangeres Hanne Verbruggen vervroegd met zwangerschapsverlof gaat. Optreden is op dit moment onverantwoord, deelt de Belgische groep op Instagram.

"Hanne gaat vroeger in zwangerschapsrust dan we origineel gepland hadden", klinkt de verklaring. "Geen paniek, Hanne stelt het goed. Alleen is een energiek K3-optreden geven op dit moment geen verantwoordelijke keuze." K3 wordt tijdens het evenement in Apeldoorn vervangen door Kabouter Plop.

Verbruggen, die in verwachting is van haar tweede kindje, laat weten dat ze het jammer vindt om haar fans teleur te stellen. "Maar sommige dingen in het leven zijn nu eenmaal te belangrijk om onnodige risico's te nemen. Een gezond kindje op de wereld zetten maakt daar zeker deel van uit."

K3 laat verder weten dat de andere optredens van de groep gewoon doorgaan. Vanaf vrijdag voegt de Nederlandse zangeres Klaasje Meijer zich als vervanger van Verbruggen opnieuw bij haar landgenoot Julia Boschman en de Belgische Marthe De Pillecyn. Afgelopen zomer verving Meijer, die tussen 2015 en 2021 bij K3 zat, de destijds zwangere De Pillecyn.