De kaartverkoop voor de film The Mandalorian and Grogu is afgelopen weekend flink gedaald. In de Verenigde Staten bracht de film in het tweede weekend na de release 25 miljoen dollar (ruim 21 miljoen euro) op. Dat is een daling van 69 procent, meldt de Los Angeles Times.

De nieuwste Star Wars-film staat daarmee derde in de box office, onder horrorfilms Backrooms en Obsession. Backrooms is ontwikkeld door youtuber Kane Parsons en bracht in het openingsweekend 81 miljoen dollar (bijna 70 miljoen euro) op. Obsession is geregisseerd door youtuber en tiktokker Curry Barker en bracht ruim 26 miljoen dollar (ruim 22 miljoen euro) op.

The Mandalorian and Grogu gaat over premiejager Din Djarin, ook bekend als The Mandalorian, en de kleine groene alien Grogu, met speciale krachten. Het verhaal is een vervolg op de populaire serie The Mandalorian. Pedro Pascal en Sigourney Weaver spelen in de film.