Kapotte Kachels niet in beroep tegen 'teleurstellende uitspraak'

De Kapotte Kachels gaan niet in beroep tegen de uitspraak in de zaak rond het nummer Dikke Pens. Dat laat Sander Ottens van de carnavalsband desgevraagd weten aan het ANP. De rechter oordeelde woensdag dat Universal Music de parodie op de ABBA-hit Take A Chance On Me terecht offline heeft gehaald.

Ottens verklaart zich neer te leggen bij het "uitermate teleurstellende" besluit van de rechtbank. "Dit was de allerslechtste uitkomst. Ook omdat wij de proceskosten nog moeten betalen." Ottens en de andere drie bandleden moeten Universal Music binnen twee weken een bedrag van 21.903 euro betalen. "Het is een flinke tegenslag, maar het zijn geen bedragen waardoor we onze huizen moeten verkopen."

Volgens de rechter is Dikke Pens geen toegestane parodie omdat het belang van Universal zwaarder weegt dan dat van de carnavalsband. Daarbij speelt mee dat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het nummer. "Dat is jammer, vinden wij, omdat wij meermaals hebben aangeboden om alle verdiensten af te staan. Maar dat was blijkbaar niet genoeg."

Toch koestert de carnavalsband geen wrok tegen ABBA. "Wij vonden hun muziek altijd al vet, net als ieder ander persoon met oren. Dat vinden wij hierna ook. Zulke rancuneuze verliezers zijn wij niet", grapt Ottens tot slot.