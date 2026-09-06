Kim Kardashian en Ye, ook bekend als Kanye West, waren zaterdagavond allebei aanwezig tijdens het eerste soloconcert van hun dochter North West. Dat melden Amerikaanse media, waaronder E! News. Het gebeurt niet vaak dat het ex-koppel tegelijk op een evenement verschijnt.

Het concert van de 13-jarige North West vond plaats in The Vic Theatre in Chicago. Op beelden is te zien hoe haar ouders afzonderlijk van elkaar aankomen. Kardashian deelde beelden van het optreden op Instagram. Ook Ye werd filmend vastgelegd tijdens de show van zijn dochter.

West bracht eerder dit jaar haar eerste ep genaamd N0rth4evr uit. Ze is een van de vier kinderen uit het huwelijk van de realityster en rapper. De twee trouwden in 2014 en gingen in 2022 uit elkaar.