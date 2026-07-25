Karol G in Chicago begonnen aan wereldtournee

Karol G is vrijdagavond begonnen aan haar langverwachte wereldtournee Viajando Por El Mundo Tropitour. De Colombiaanse zangeres begon onder het toeziend oog van tienduizenden fans aan haar concertreeks in het Soldier Field-stadion in Chicago, meldt muziektijdschrift Billboard.

Tijdens het optreden zong Karol G ruim dertig nummers, waaronder nieuwe liedjes van haar album Tropicoqueta en hits als Tusa, PROVENZA, TQG en AMARGURA. De zangeres treedt tot de zomer van 2027 op in onder andere Los Angeles, Mexico, Brazilië, Spanje, Engeland en Italië. Op 10 juli 2027 geeft de zangeres voor het eerst een concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Eerder dit jaar was de zangeres de eerste latina-artiest die als headliner optrad op het Amerikaanse festival Coachella. In juni bracht ze haar vijfde studioalbum Tropicoqueta uit.