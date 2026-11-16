De Colombiaanse zangeres Karol G heeft haar optreden van zondagavond in Mexico-Stad uitgesteld. De zangeres deed dat volgens concertorganisator Ocesa vanwege "gezondheidsredenen", meldt Billboard. Het concert wordt ingehaald op dinsdag. Het is niet bekend wat haar mankeert.

Het optreden is onderdeel van haar Viajando Por El Mundo Tropitour. Ze gaf al twee shows op vrijdag en zaterdag in Mexico. "We hebben deze beslissing genomen om haar gezondheid en welzijn voorop te stellen", aldus Ocesa. "Karol G dankt iedereen zeer voor de liefde en energie die zij haar hebben gegeven de afgelopen dagen."

Na haar shows in Mexico trekt de zangeres door Zuid-Amerika voor ze naar Europa komt. Op 10 juli staat ze in de Johan Cruijff ArenA. Karol G is onder meer bekend van de nummers China en Si antes te hubiera conocido.