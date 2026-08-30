Kate Cassidy herdenkt Liam Payne op zijn verjaardag

Kate Cassidy heeft stilgestaan bij de verjaardag van haar overleden vriend Liam Payne. De voormalige One Direction-zanger zou 33 jaar zijn geworden. Cassidy deelde op TikTok een video waarin ze een verjaardagstaart voor hem versiert en een kaarsje uitblaast.

"Ik zal nooit stoppen met over hem praten", zegt Cassidy. Ze versierde de taart met Biscoff-koekjes, volgens haar de favoriete koekjes van Payne. "Hij was een groot deel van mijn leven en heeft me gevormd tot de persoon die ik nu ben."

Ook haalt Cassidy herinneringen op aan de laatste verjaardag die ze samen vierden. Ze gingen toen bowlen en aten taart in bed. "Gefeliciteerd Liam. Ik hoop dat je vandaag je verjaardag viert in de hemel en weet dat er hier beneden zoveel van je wordt gehouden."

Cassidy en Payne waren ongeveer twee jaar samen. Payne overleed op 16 oktober 2024 op 31-jarige leeftijd na een val van een balkon van een hotel in Buenos Aires.