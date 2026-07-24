Kate Hudson, Karol G en Idris Elba krijgen ster op Walk of Fame

Actrice Kate Hudson, acteur Idris Elba en zangeres Karol G krijgen een ster op de Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Dat werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie in de Amerikaanse filmstad. In totaal krijgen 31 sterren een eigen ster.

Ook acteur Pedro Pascal, zangeres Sia, producer David Guetta en actrice Lisa Kudrow krijgen een ster, net als de band Linkin Park en rapper Lil Wayne. Voor het eerst krijgen ook twee zussen tegelijkertijd een ster, namelijk de actrices Elle en Dakota Fanning. Countryzanger Waylon Jennings, die in 2002 overleed, krijgt postuum een eigen tegel op de sterrenstoep. Acht van de nieuwe tegelbezitters ontvingen ooit een Grammy Award.

De selectie van de nieuwe sterren wordt gemaakt door een commissie, bestaande uit oude Walk of Famers, die uit honderden genomineerden een nieuwe lichting samenstelt. Deze selectie is vervolgens door de raad van bestuur van de Kamer van Koophandel van Hollywood goedgekeurd. Voor de sterren wordt een bijdrage van 85.000 dollar gevraagd aan mensen die kandidaten voor een ster nomineren. Dit geld is voor onder meer de realisatie van de ster en het levenslange onderhoud ervan.

Het is nog niet bekend wanneer de ceremonies voor de nieuwe tegels plaatsvinden. De gelukkigen hebben twee jaar om een datum te prikken voor de onthulling van hun ster. Doorgaans wordt ongeveer tien dagen van tevoren bekend wanneer een ceremonie is gepland.