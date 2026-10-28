Kathleen Kennedy krijgt leiding over olympische ceremonies in LA

Kathleen Kennedy is de nieuwe eindverantwoordelijke voor de openings- en sluitingsceremonies voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Volgens The Hollywood Reporter volgt zij Peter Rice op, die door Netflix is aangesteld als nieuwe content-directeur.

Kennedy gaat in haar nieuwe rol over de inhoud van de vier ceremonies. Ze beschikt daarvoor over een team met ervaren producenten van olympische ceremonies, meldt The Hollywood Reporter. De Olympische Spelen worden in 2028 op 14 juli geopend en afgesloten op 30 juli. De Paralympische Spelen duren van 15 augustus tot en met 27 augustus.

De 73-jarige producent zegt zelf dat de Olympische Spelen al decennia lang een belangrijk deel van haar leven vormen. Kennedy maakte eerder een korte documentaire over de Olympische Winterspelen van 1998 en haar man, Frank Marshall, was lang betrokken bij het Amerikaanse Olympisch Comité.

Kennedy stopte recent na veertien jaar als baas van Lucasfilm, het bedrijf achter de filmreeksen Star Wars en Indiana Jones. Als producent werkte ze onder andere mee aan E.T. en de Jurassic Park-films. Ook was ze acht keer genomineerd voor een Oscar.