Katja Schuurman en Merel Ek doen mee aan Het Perfecte Plaatje

Onder anderen presentatrice Katja Schuurman en journalist Merel Ek zijn komend seizoen te zien in het RTL 4-programma Het Perfecte Plaatje. Vanaf dinsdag 17 november is de nieuwe reeks van het fotografieprogramma op tv en via Videoland te zien.

Aan het aankomende elfde seizoen doen verder onder anderen ook radio-dj Giel Beelen, oud-schaatser Michel Mulder, realityster Tamara Elbaz, tv-kok London Loy en acteur Guido Spek mee. De presentatie is weer in handen van Tijl Beckand en de jury bestaat uit fotografen William Rutten en Cynthia Boll.

RTL maakte maandag verder bekend dat het nieuwe seizoen van The Voice Kids op vrijdag 13 november bij RTL 4 te zien is. De realityserie De Frogers start vanaf donderdag 12 november op RTL 5.