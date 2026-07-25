Katja Schuurman met dochter gestrand in Spanje

Katja Schuurman is met haar dochter gestrand in de Spaanse plaats Cartagena. De zangeres, presentatrice en actrice zegt in een video op Instagram dat ze vliegtuigmaatschappij KLM niet kan bereiken. "Ik moet bijvoorbeeld zondag optreden op Milkshake", aldus Schuurman. "Maar wij hebben nog helemaal geen nieuwe vlucht."

Volgens Schuurman was het vliegtuig waarmee ze naar Nederland zou gaan vliegen kapot. "We hebben zelf een hotel geboekt. Daar zitten we nu." De zangeres hoopt dat KLM haar een bericht zal sturen.

Schuurman treedt zondagmiddag op samen met Babette van Veen op het Amsterdamse festival Milkshake. Het duo is met name bekend van de hit Ademnood, die ze maakten samen met de in 2004 overleden Guusje Nederhorst.