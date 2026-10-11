Katja Schuurman vindt dat ieder meisje de vrijheid moet hebben om te zijn wie ze is. Dat schrijft de actrice en zangeres zondag in een bericht op sociale media ter gelegenheid van Wereldmeisjesdag.

"Deze dag zou natuurlijk helemaal niet nodig moeten zijn", schrijft de 51-jarige Schuurman in haar bericht op Instagram. "Maar jaarlijks worden 12 miljoen meisjes vóór hun 18e uitgehuwelijkt. Gaan 133 miljoen meisjes wereldwijd niet naar school." Ook in Nederland hebben meisjes te maken met ongelijke verwachtingen, "bijvoorbeeld rondom seksualiteit en ambitie", vervolgt Schuurman.

Ze benadrukt dat een meisje de ruimte moet krijgen om eigen keuzes te maken. "Niet wie de wereld vindt dat ze zou moeten zijn. Om haar stem te laten horen. Haar dromen na te jagen. Om lief, wild, kwetsbaar, krachtig, eigenwijs, ambitieus of alles tegelijk te zijn", aldus de actrice en moeder van twee dochters.

Wereldmeisjesdag wordt jaarlijks gehouden op 11 oktober. Op deze dag wordt aandacht besteed aan de positie en rechten van meisjes wereldwijd.