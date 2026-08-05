Katja Schuurman probeert nu ze ouder wordt wat meer te genieten. Volgens de presentatrice en actrice trekt het leven "idioot snel voorbij", zegt ze in een interview met Nouveau.

"Ik wil al heel lang meer rust en tijd om een keer die boeken uit de kast te trekken en ze echt te lezen", schetst de 51-jarige Schuurman. Ze vindt dat ze veel meer de tijd moet nemen: "Vertragen, op een bankje zitten en luisteren naar de vogels. Alles uit het leven halen en zo hard mogelijk rennen, heb ik al zo lang gedaan."

Toch kan Schuurman ook niet helemaal zonder de hysterie van de entertainmentwereld. Als artiest heeft ze de aandacht nodig, zegt ze. "Zónder zou ik mijn vak niet kunnen uitoefenen."