KATSEYE heeft op het laatste moment het concert in Little Caesars Arena in Detroit geannuleerd. Zangeres Megan was door ziekte niet in staat op te treden, maakte de groep op Instagram bekend.

"Helaas voelt Megan zich niet lekker en kan ze vanavond niet optreden", schrijft KATSEYE in een verklaring. "We willen er zeker van zijn dat ze de tijd krijgt die ze nodig heeft om te rusten en te herstellen."

De Amerikaanse meidengroep zegt verder "ontzettend teleurgesteld" te zijn dat het optreden niet door kan gaan. "We weten dat velen van jullie hebben gereisd, plannen hebben gemaakt en uitkeken naar vanavond. Het spijt ons heel erg voor het ongemak."

Volgens de concerthal blijven de kaartjes voor het optreden van dinsdagavond geldig op een eventuele nieuwe datum. Fans krijgen daar bericht over. Het eerstvolgende concert van KATSEYE is donderdag in Chicago.