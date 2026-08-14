De overgebleven leden van KATSEYE steunen Manon Bannerman en Sophia Laforteza, die allebei een pauze hebben ingelast voor hun gezondheid. De meidengroep zei tijdens een gastoptreden in het programma Today volledig achter de twee zangeressen te staan.

Presentator Craig Melvin vroeg het viertal of er contact is met de ontbrekende leden en hoe het met ze gaat. "Als KATSEYE vinden we het ontzettend belangrijk om altijd ons welzijn voorop te stellen. We staan ​​volledig achter Sophia en Manon. We steunen hen door dik en dun", reageerde Lara Raj daarop. Ook deelden ze nog een boodschap voor de uitgevallen zangeressen. "We houden zoveel van jullie."

De zeskoppige meidengroep moet het al sinds februari stellen zonder Bannerman, deze maand kondigde ook Laforteza een pauze aan. KATSEYE is onder meer bekend van nummers als Gabriela en Gnarly. De groep treedt volgende maand op in de Ziggo Dome, het is niet duidelijk of alle zes leden er zullen zijn.