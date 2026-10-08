Sophia Laforteza keert in januari 2027 terug bij KATSEYE. Dat heeft de meidengroep donderdag bekendgemaakt op sociale media. De Filipijnse zangeres legde haar activiteiten tijdelijk stil om zich op haar gezondheid te richten.

"Sophia heeft haar gezondheid en welzijn vooropgesteld, met onze volledige steun en middelen", schrijft de groep. "We zijn blij te kunnen melden dat Sophia vanaf de eerste week van januari 2027 haar activiteiten met KATSEYE hervat." Ook bedankt de groep fans voor hun steun en begrip.

Laforteza maakte in augustus bekend tijdelijk een stap terug te doen. Haar management liet destijds weten dat haar medische team haar had geadviseerd rust te nemen. De zangeres kon daardoor niet mee naar Europa en het Verenigd Koninkrijk tijdens de wereldtour van de meidengroep.

KATSEYE bestaat verder uit Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel, Yoonchae Jeung en Manon Bannerman. Ook Bannerman laste eerder een pauze in om gezondheidsredenen. De groep is bekend van nummers als Gabriela en Gnarly.