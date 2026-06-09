Katy Perry en Justin Trudeau zijn maandagavond voor het eerst samen op de rode loper verschenen. Het stel bezocht de première van de nieuwe concertfilm Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris op het Tribeca Film Festival in New York.

Perry, gekleed in een witte halterjurk van het modehuis Lanvin, verscheen hand in hand met Trudeau op de loper. De twee namen voorafgaand aan de vertoning uitgebreid de tijd om te poseren en bezoekers te begroeten.

Voor de camera's van Entertainment Tonight liet Trudeau weten dat hij er erg naar uitkeek om de film te zien. "Ik heb de tour drie keer gezien, maar ik lette eigenlijk alleen maar op Katy", grapte de oud-premier van Canada.

Het stel werd in juli 2025 voor het eerst samen gezien.