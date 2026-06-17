Katy Perry: liefde heeft mij veranderd

Katy Perry zegt dat haar relatie met Justin Trudeau haar heeft veranderd. "Je denkt misschien dat het een cliché is als The Beatles zingen: 'All you need is love', maar clichés zijn er niet voor niets. Je weet pas hoe mooi die ervaring is en hoe het je transformeert als je het zelf meemaakt", zegt Perry in de podcast UnFamous.

Nadat Perry haar relatiebreuk met acteur Orlando Bloom had verwerkt, leerde ze naar eigen zeggen beter grenzen stellen voor zichzelf. "Het draait echt om grenzen, grenzen binnen jezelf. Het is simpelweg zelfrespect. Het is liefde voor jezelf", aldus de zangeres.

Bloom en Perry maakten in 2025 bekend dat ze een punt hadden gezet achter hun relatie. Kort daarna werd de zangeres samen gespot met de voormalig Canadese premier Trudeau.