Katy Perry teleurgesteld door afgelast optreden in België

Katy Perry is erg teleurgesteld dat haar optreden op het Belgische festival Werchter Boutique niet doorgaat. "Ik was backstage bij de show, midden in de make-up en haarstyling, toen dit nieuws binnenkwam, en ze lieten me geen keus. Ik ben net zo teleurgesteld als jullie", schrijft de popster bij een foto van zichzelf op Instagram.

Het festival werd voortijdig afgebroken vanwege het verwachte onweer. "Het spijt me dat ik het weer niet kan veranderen, en ik vind het nog erger dat we vanavond niet samen kunnen zijn", vervolgt Perry. "Ik keek ernaar uit om na 17 jaar terug te keren; ik was zelfs van plan om dezelfde outfit te dragen als tijdens dat optreden in 2009. Ik hou van jullie allemaal. Kom veilig thuis."