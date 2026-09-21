Ke Huy Quan kreeg als kind geldbonus van George Lucas

De familie van Ke Huy Quan heeft na zijn acteerdebuut in de film Indiana Jones and the Temple of Doom een bonus van bijna 100.000 dollar gekregen van producent George Lucas en regisseur Steven Spielberg. Quan was al betaald voor zijn rol, maar omdat de film meer dan 300 miljoen dollar opleverde, kreeg hij een extra deel van de opbrengst.

Quan noemt de bonus "ongehoord" en "levensveranderend" in zijn nieuwe boek met memoires Never Say Die, waar Amerikaanse vakbladen over schrijven. Hij beschrijft hoe hij zijn ouders aantrof met een envelop in hun handen en een verbaasde glimlach op hun gezicht. "Het was een cheque van Lucasfilm. Het was bijna 100.000 dollar, een bedrag waar ik niets van begreep."

Volgens Quan kreeg in die tijd bijna niemand een deel van de opbrengst, en tegenwoordig alleen de grote sterren. "Dat een kind als ik, dat zijn eerste film maakte, deel uitmaakte van zoiets, was ongehoord." Later schrijft de acteur: "Dat kleine bedrag was levensveranderend voor mijn gezin."

Ke Huy Quan speelde als kind de rol van sidekick Short Round in de Indiana Jones-film. Later in zijn carrière boekte Quan successen met rollen in Kung Fu Panda, Zootopia en Everything Everywhere All at Once.