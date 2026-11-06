Keanu Reeves keert terug als huurmoordenaar John Wick in een nieuwe animatiefilm. De 62-jarige acteur heeft een overeenkomst gesloten om zijn stem te lenen aan het personage, meldt Variety.

De film is een prequel en speelt zich af voor de gebeurtenissen uit de eerste John Wick-film uit 2014. Het verhaal draait om een vrijwel onmogelijke opdracht die Wick moet uitvoeren om zijn banden met de criminele organisatie High Table te verbreken. Hij moet daarvoor in één nacht al zijn rivalen uitschakelen, zodat hij een leven kan beginnen met zijn geliefde Helen.

De regie is in handen van Shannon Tindle, die eerder de animatiefilm Ultraman: Rising maakte. Reeves is ook als producent betrokken bij het project.

Naast de animatiefilm wordt gewerkt aan een vijfde John Wick-film met echte acteurs. Wanneer de animatiefilm verschijnt, is nog niet bekend.