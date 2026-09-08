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Kees Stevens heeft 'mazzel gehad' bij ongeluk op set De Bevers

08 sep , 10:01Entertainment
anp080926074 1
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Kees Stevens heeft "mazzel" gehad na een ongeluk op de set van de bioscoopfilm De Bevers: Alles voor de Fans! op Malta. De echtgenoot van zanger en realityster John de Bever liep maandag tijdens de opnames van de film een hoofdwond op. "Na fantastische opnames in de Malta Filmstudio's met de fans ging het mis", schrijft Stevens dinsdagochtend op Instagram.
"Na vijf uur wachten in het ziekenhuis, wielklemmen op de auto en een bezoek aan een privékliniek kan ik zeggen dat ik mazzel heb gehad. Wenkbrauw is weer schoon en geplakt", gaat Stevens verder. Hij liep de wond op omdat hij tegen het uiteinde van een ijzeren buis opliep. De realityster laat weten dat hij dinsdag vrij heeft gepland.
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