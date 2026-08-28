Keke Palmer krijgt kritiek om verjaardagsfoto met zoons Diddy

Keke Palmer krijgt op sociale media kritiek omdat ze haar 33e verjaardag heeft gevierd met twee bevriende zoons van Sean 'Diddy' Combs. De actrice deelde foto's van haar verjaardagsfeest op Instagram, waarop Justin en Christian Combs te zien zijn.

Palmer schrijft bij de foto's dat ze veel van de aanwezigen al lange tijd kent. "Ze zijn er nog steeds voor me", aldus de actrice. Ze zegt dankbaar te zijn dat ze haar verjaardag kon vieren met mensen die belangrijk voor haar zijn.

In de reacties vragen meerdere volgers zich af waarom Palmer omgaat met de zoons van Combs. Sommigen dreigen haar vanwege de foto's zelfs te ontvolgen. Palmer heeft voor zover bekend niet op de kritiek gereageerd.

Sean Combs zit momenteel een gevangenisstraf uit, nadat hij vorig jaar schuldig werd bevonden aan twee aanklachten die verband hielden met het vervoeren van personen met het oog op prostitutie. Hij werd vrijgesproken van de zwaardere aanklachten, waaronder mensenhandel voor seksuele uitbuiting en deelname aan een criminele organisatie.