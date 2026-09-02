Travis Kelce heeft voor het eerst sinds zijn huwelijk met Taylor Swift begin juli publiekelijk wat meer verteld over het geheime knalfeest. Dat deed hij woensdag in de nieuwste aflevering van zijn podcast New Heights, die hij samen met zijn broer Jason maakt.

De American footballspeler noemt het "een avond om nooit te vergeten" en zegt dat hij en de zangeres heel dankbaar waren. "Taylor en ik zijn iedereen die was gekomen zo dankbaar: van de geloften tot iedereen gewoon daar zien, tot de hoeveelheid lol die we hebben gehad gedurende de hele avond. Het was geweldig om dat terug te horen in de verhalen die iedereen over die avond vertelde. Het was gewoon zo magisch, man."

Kelce had alleen gehoopt dat het feest in Madison Square Garden in New York, waar veel sterren voor waren uitgenodigd, langer had kunnen duren. "Het voelde alsof het in een oogopslag voorbij was." De keuze voor de grote evenementenzaal als trouwlocatie was gemaakt omdat de twee ergens wilden trouwen waar ze "een heel intieme en oprechte setting" konden hebben zonder afleiding. "We wilden dat het een intieme sfeer zou hebben."