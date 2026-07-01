Kelly de Vries gaat ook na haar deelname aan het tv-programma Het Perfecte Plaatje op Reis door met fotografie. De dochter van Peter R. de Vries maakte woensdag bekend dat zij haar eigen fotografiebedrijf heeft opgericht.

"De afgelopen maanden stonden volledig in het teken van deze droom", schrijft ze op Instagram. "En vandaag, op 1 juli, één dag nadat mijn avontuur bij Het Perfecte Plaatje is geëindigd, begint mijn nieuwe hoofdstuk: Kelly de Vries Photography is een feit."

De 39-jarige de Vries stopte vorig jaar als directeur van de Peter R. de Vries Foundation en zocht daarna naar iets nieuws. Ze kwam uiteindelijk uit bij boudoirfotografie. "Ineens viel alles op zijn plek", zegt De Vries. "Voor mij gaat boudoir niet over lingerie of het perfecte plaatje. Het gaat over vrouwen. Vrouwen die zichzelf dagelijks vergelijken. Die vooral zien wat er anders zou moeten zijn. Ik wil juist laten zien wat er al is: kracht, kwetsbaarheid en schoonheid."

De Vries deed samen met tien bekende Nederlanders mee aan het vijfde seizoen van het RTL-programma, waarin ze afreisden naar Vietnam voor verschillende fotografieopdrachten. Zij viel af in de vierde aflevering.