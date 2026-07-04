Kelly Osbourne heeft zaterdag stilgestaan bij het verlies van haar vader Ozzy op de dag waarop haar ouders hun 46e trouwdag zouden hebben gevierd. De dochter van de overleden Black Sabbath-frontman deelde op sociale media een boodschap waarin zij haar moeder Sharon steun betuigt.

"Vandaag voelt anders", schreef de 41-jarige Osbourne op Instagram. Daarbij deelde ze een foto van een grote bos bloemen voor haar moeder. "Een dag die ooit vol vreugde was, draagt nu een stille pijn." Volgens haar herinneren dagen als deze haar eraan hoe diep ze van elkaar hebben gehouden. "Ik hoop dat je weet dat liefde zoals die van jullie niet eindigt wanneer een leven eindigt."

Ook sprak Osbourne haar bewondering uit voor de manier waarop haar moeder met haar verdriet omgaat. "Hij zou ongelooflijk trots zijn op de vrouw die je aan het worden bent. Niet omdat je hem bent vergeten, maar omdat je een manier hebt gevonden om verder te leven terwijl je hem in je hart draagt."

Ozzy en Sharon Osbourne trouwden op 4 juli 1982 op Hawaï. Het stel kreeg samen drie kinderen: Aimee, Kelly en Jack. De Britse zanger overleed vorig jaar op 76-jarige leeftijd.